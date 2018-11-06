Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 116 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 116 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg116,00116,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,553,55
Yeşil mercimek Kg4,754,75
Nohut (8 mm) Kg2,503,00
Nohut (naturel) Kg116,27116,27
Fasulye (dermason)Kg6,157,43
Barbunya Kg9,3410,50
Ay çekirdeği (iç)Kg7,648,71
Soya küspesi Kg 3,804,50
Soya yağı (rafine)Kg4,904,90
Bulgur (pilavlık)Kg2,33 2,45
Buğday (aşurelik)Kg40,0042,54
Buğday (organik)Kg1,90 1,93
Buğday Kg1,201,20
ArpaKg1,05 1,05
Mısır (organik)Kg 1,55 1,55

Pirinç (baldo)Kg4,75

5,89

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