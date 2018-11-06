Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 116 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz iç Antep fıstığının kilogramı 116 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|116,00
|116,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,55
|3,55
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,75
|4,75
|Nohut (8 mm)
|Kg
|2,50
|3,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|116,27
|116,27
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,15
|7,43
|Barbunya
|Kg
|9,34
|10,50
|Ay çekirdeği (iç)
|Kg
|7,64
|8,71
|Soya küspesi
|Kg
|3,80
|4,50
|Soya yağı (rafine)
|Kg
|4,90
|4,90
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,33
|2,45
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|40,00
|42,54
|Buğday (organik)
|Kg
|1,90
|1,93
|Buğday
|Kg
|1,20
|1,20
|Arpa
|Kg
|1,05
|1,05
|Mısır (organik)
|Kg
|1,55
| 1,55
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,75
|5,89