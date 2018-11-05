Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 58-60 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 58-60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra)Kg41,0041,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu yaş)Kg25,1025,10
Antep fıstığı içi (çıtlak - kavlak)Kg58,0058,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,0060,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg116,27116,27
Antep fıstığı (kavrulmuş iç)Kg87,3087,30
Antep fıstığı (Meverdi iç)Kg90,0090,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg32,7532,75
Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,0018,00
Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)Kg84,0084,00
Karışık çerezKg36,9636,96
Ceviz içiKg40,0042,54
Kabuklu ceviz (kuru) Kg21,5028,50
Buğday Kg1,111,50
ArpaKg1,021,05
Nohut (naturel)Kg 2,40 3,00

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