Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 58-60 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 58-60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu ekstra)
|Kg
|41,00
|41,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu yaş)
|Kg
|25,10
|25,10
|Antep fıstığı içi (çıtlak - kavlak)
|Kg
|58,00
|58,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|58,00
|60,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|116,27
|116,27
|Antep fıstığı (kavrulmuş iç)
|Kg
|87,30
|87,30
|Antep fıstığı (Meverdi iç)
|Kg
|90,00
|90,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|32,75
|32,75
|Kabak çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|12,00
|18,00
|Karpuz çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|84,00
|84,00
|Karışık çerez
|Kg
|36,96
|36,96
|Ceviz içi
|Kg
|40,00
|42,54
|Kabuklu ceviz (kuru)
|Kg
|21,50
|28,50
|Buğday
|Kg
|1,11
|1,50
|Arpa
|Kg
|1,02
|1,05
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|3,00