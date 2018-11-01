Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|150,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,00
|37,04
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|48,00
|67,25
|Antep fıstığı (kavrulmuş - elekaltı)
|Kg
|35,00
|38,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|145,00
|145,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|97,00
|97,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|90,10
|105,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|75,00
|105,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|70,07
|93,70
|Antep fıstığı içi (kırık)
|Kg
|39,00
|39,00
|Siirt fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|49,00
|66,66
|Ceviz içi (ekstra)
|Kg
|49,09
|49,09
|Ceviz içi
|Kg
|48,00
|48,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|55,00
|55,00
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|13,00
|19,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|11,00
|18,00
|Sade yağ
|Kg
|67,00
|67,00
|Cevizli sucuk
|Kg
|15,00
|15,00
|Pestil (üzüm)
|Kg
|7,00
|7,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,50
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,00
|2,00