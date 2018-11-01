Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil Antep fıstığı içinin kilogramı 145 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00150,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,00 37,04
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg48,0067,25
Antep fıstığı (kavrulmuş - elekaltı)Kg35,0038,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg145,00145,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg97,0097,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg90,10 105,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg75,00105,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg70,07 93,70
Antep fıstığı içi (kırık)Kg39,0039,00
Siirt fıstığı (kavrulmuş)Kg49,0066,66
Ceviz içi (ekstra)Kg49,0949,09
Ceviz içi Kg48,0048,00
Badem içi (tatlı)Kg55,0055,00
Kuru üzüm (Besni)Kg13,0019,00
Kuru üzüm (siyah)Kg11,0018,00
Sade yağKg67,0067,00
Cevizli sucuk Kg15,0015,00
Pestil (üzüm)Kg7,007,00
Nohut (naturel)Kg2,502,50
Kırmızı mercimek (kabuklu) Kg2,002,00

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