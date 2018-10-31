Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 41,50-52 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 41,50-52 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|41,50
|52,00
|Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)
|Kg
|70,00
|70,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|81,00
|94,75
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|83,00
|83,00
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|9,90
|16,50
|Fındık içi
|Kg
|25,00
|28,00
|Fındık içi (kavrulmuş 2. kalite)
|Kg
|23,00
|23,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|28,00
|34,00
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,29
|Buğday (sert)
|Kg
|1,21
|1,21
|Pirinç (dökme)
|Kg
|2,97
|2,97
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,40
|2,40
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,40
|2,40
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00