Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 41,50-52 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 41,50-52 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg41,5052,00
Antep fıstığı (boz iç 2. kalite)Kg70,0070,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg81,0094,75
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg83,0083,00
Fındık (kabuklu)Kg9,9016,50
Fındık içiKg25,0028,00
Fındık içi (kavrulmuş 2. kalite)Kg23,0023,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg28,0034,00
BuğdayKg1,001,29
Buğday (sert)Kg1,211,21
Pirinç (dökme)Kg2,972,97
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,402,40
Nohut (naturel)Kg2,402,40
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00

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