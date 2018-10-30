Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 107 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 107 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 85,5086,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg107,00107,00
Nohut (naturel)Kg2,703,00
Buğday (aşurelik)Kg2,272,27
Bulgur (köftelik)Kg2,172,42
Bulgur (pilavlık)Kg2,17 2,42
Pirinç (dökme)Kg3,863,86
Pirinç (baldo) Kg6,23

6,33

MısırKg1,011,07
ArpaKg1,071,07
BuğdayKg1,001,35
Sert buğdayKg1,251,32

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