Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 107 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 107 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|85,50
|86,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|107,00
|107,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,70
|3,00
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,27
|2,27
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,17
|2,42
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,17
|2,42
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,86
|3,86
|Pirinç (baldo)
|Kg
|6,23
|6,33
|Mısır
|Kg
|1,01
|1,07
|Arpa
|Kg
|1,07
|1,07
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,35
|Sert buğday
|Kg
|1,25
|1,32