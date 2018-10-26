Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 4,80 - 4,90 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 4,80 - 4,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg 1,17 1,25
Buğday (sert)Kg1,34 1,34
Mısır Kg1,04 1,04
Mısır (patlatmalık)Kg3,30 3,30
Mısır (organik)Kg1,301,30
Pirinç (baldo) Kg 5,275,65
Un Kg2,222,22
Bulgur (pilavlık) Kg2,422,42
Bulgur (köftelik)Kg2,422,45
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,65

3,65

Yeşil mercimek Kg4,804,90
Nohut (8 mm) Kg 4,66

 4,66

Fasulye (dermason)Kg6,96

6,96

Kabak çekirdeği (çiğ)Kg10,0011,53
Ayçiçek yağı (rafine)Kg 5,19

6,74
Soya küspesi Kg3,85 4,90

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