Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 4,80 - 4,90 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil mercimeğin kilogramı 4,80 - 4,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,17
|1,25
|Buğday (sert)
|Kg
|1,34
|1,34
|Mısır
|Kg
|1,04
|1,04
|Mısır (patlatmalık)
|Kg
|3,30
|3,30
|Mısır (organik)
|Kg
|1,30
|1,30
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,27
|5,65
|Un
|Kg
|2,22
|2,22
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,42
|2,42
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,42
|2,45
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,65
|3,65
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,80
|4,90
|Nohut (8 mm)
|Kg
| 4,66
| 4,66
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,96
|6,96
|Kabak çekirdeği (çiğ)
|Kg
|10,00
|11,53
|Ayçiçek yağı (rafine)
|Kg
| 5,19
|6,74
|Soya küspesi
|Kg
|3,85
|4,90