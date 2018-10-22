Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-128,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-128,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|125,00
|128,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|34,00
|34,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)
|Kg
|21,00
|23,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|45,00
|62,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|90,00
|94,05
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|89,10
|Fındık içi
|Kg
|29,00
|29,00
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|15,00
|15,00
|İncir (yemlik)
|Kg
|1,00
|1,25
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,28
|3,28
|Kuru üzüm (besni)
|Kg
|11,40
|11,40
|Ay çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|7,50
|8,35
|Buğday
|Kg
|1,11
|1,50
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,93
|1,93
|Arpa
|Kg
|1,07
|1,07
|Kepek (buğday)
|Kg
|1,16
|1,16