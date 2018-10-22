Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-128,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 125-128,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg 125,00 128,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,00 34,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu-yaş)Kg21,0023,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg45,0062,00
Antep fıstığı (meverdi) Kg90,00 94,05
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 80,0089,10
Fındık içiKg29,0029,00
Fındık (kabuklu)Kg15,0015,00
İncir (yemlik)Kg1,001,25
Nohut (naturel)Kg3,283,28
Kuru üzüm (besni)Kg11,4011,40
Ay çekirdeği (kavrulmuş) Kg7,508,35
BuğdayKg1,111,50
Bulgur (köftelik) Kg1,931,93
ArpaKg1,071,07
Kepek (buğday)Kg1,161,16

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