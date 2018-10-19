Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 128 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 128 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|128,00
|128,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,30
|37,30
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu 2. kalite)
|Kg
|25,00
|25,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|38,95
|38,95
|Antep fıstığı (elek altı)
|Kg
|26,00
|26,00
|Antep fıstığı (boz kavlak-fıslı)
|Kg
|18,00
|38,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|50,00
|50,00
|Çiğit (yağlık)
|Kg
|0,91
|0,91
|Çiğit (yemlik)
|Kg
|0,35
|0,35
|Soya küspesi
|Kg
|4,18
|4,82
|Ayçiçek yağı (rafine)
|Kg
|5,68
|5,68
|Soya yağı
|Kg
|4,26
|4,26
|Nar konsantresi (saf)
|Kg
|16,50
|17,00
|Kırmızı biber (çöpsüz)
|Kg
|16,50
|17,00
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,27
|7,40
|Buğday (sert)
|Kg
|1,27
|1,35
|Buğday
|Kg
|1,05
|1,30
|Makarna (paketli)
|Kg
|1,99
|2,40
|Arpa şehriye
|Kg
|2,13
|2,40
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|2,42
|2,42
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|2,42
|2,42
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,20
|2,20
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,65
|3,65
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,80
|5,83
|Nohut (8 mm)
|Kg
|5,83
|5,83
|Nohut (naturel)
|Kg
|4,66
|5,83
|Fasulye (dermason)
|Kg
|6,96
|6,96
|Barbunya
|Kg
| 9,43
| 9,43