Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-135 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-135 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|135,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,47
|37,51
|Antep fıstığı (çıtlak kavlak)
|Kg
|49,00
|49,00
|Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)
|Kg
|61,00
|61,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|95,00
|95,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|89,00
|91,00
|Buğday
|Kg
|1,16
|1,36
|İrmik (paketli)
|Kg
|2,06
|2,10
|Makarna (paketli)
|Kg
|1,90
|2,06