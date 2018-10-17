Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-135 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-135 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg 120,00135,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,4737,51
Antep fıstığı (çıtlak kavlak)Kg49,0049,00
Antep fıstığı (ekstra kavrulmuş)Kg61,0061,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg95,0095,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 89,0091,00
BuğdayKg1,161,36
İrmik (paketli)Kg2,062,10
Makarna (paketli)Kg1,902,06

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