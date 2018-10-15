Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 118 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 118 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,00
|35,00
|Antep fıstığı (yaş)
|Kg
|19,50
|20,75
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|48,00
|48,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|52,00
|52,00
|Antep fıstığı içi (kırmızı iç)
|Kg
|75,00
|75,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|118,00
|118,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|50,00
|60,00
|Antep fıstığı (elekaltı)
|Kg
|19,00
|19,00
|Ceviz içi
|Kg
|48,78
|48,78
|Mercimek (kırmızı kabuklu)
|Kg
|2,21
|2,40
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,00
|3,00
|Buğday
|Kg
|1,05
|1,40
|Mısır
|Kg
|1,09
|1,09
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,93
|1,93