Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 118 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 118 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 35,0035,00
Antep fıstığı (yaş)Kg19,5020,75
Antep fıstığı (kavlak)Kg48,0048,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg52,0052,00
Antep fıstığı içi (kırmızı iç)Kg75,0075,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg 118,00118,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg50,0060,00
Antep fıstığı (elekaltı)Kg19,0019,00
Ceviz içiKg48,7848,78
Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,212,40
Nohut (naturel) Kg3,003,00
BuğdayKg1,051,40
MısırKg1,091,09
Bulgur (köftelik)Kg1,931,93

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