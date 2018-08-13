Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 55-59,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 55-59,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,95
|39,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|55,00
|59,50
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|78,50
|79,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|33,30
|35,50
|Kabak çekirdeği (kavrulmuş)
|Kg
|12,00
|19,92
|Buğday
|Kg
|0,95
|1,15
|Arpa
|Kg
|0,89
|0,89