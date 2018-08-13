Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 55-59,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 55-59,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 32,9539,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg55,0059,50
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg78,5079,00
Kuzu eti (gövde)Kg33,3035,50
Kabak çekirdeği (kavrulmuş)Kg12,0019,92
BuğdayKg 0,951,15
ArpaKg0,890,89

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