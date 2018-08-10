Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 95-99 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 95-99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|95,00
|99,00
|Ceviz içi
|Kg
|40,00
|58,58
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|19,93
|19,93
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|46,60
|52,28
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|9,30
|9,30
|Buğday
|Kg
|0,93
|1,16
|Buğday (sert)
|Kg
|1,07
|1,07
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|0,89
|0,89
|Arpa
|Kg
|0,88
|0,90
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,34
|2,34