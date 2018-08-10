Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 95-99 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 95-99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg 95,0099,00
Ceviz içi Kg40,0058,58
Ceviz kabuklu (kuru)Kg19,9319,93
Badem içi (tatlı)Kg46,6052,28
Kuru üzüm (siyah)Kg9,309,30
BuğdayKg 0,931,16
Buğday (sert)Kg1,071,07
Buğday (yumuşak)Kg0,890,89
Arpa Kg0,880,90
Nohut (naturel)Kg2,342,34

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