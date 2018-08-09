Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı107-115 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı107-115 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg 107,00115,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg35,7536,99
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,3265,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg97,0097,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg36,8537,60
Ceviz içiKg 36,5048,50
Ceviz (kabuklu)Kg18,0022,50
Fındık (kabuklu)Kg10,5014,35
BuğdayKg0,941,19
ArpaKg0,900,90
Mercimek (yeşil)Kg3,463,46
Pirinç (baldo)Kg4,154,15

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