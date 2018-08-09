Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı107-115 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı107-115 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|107,00
|115,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|35,75
|36,99
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|57,32
|65,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|97,00
|97,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|36,85
|37,60
|Ceviz içi
|Kg
|36,50
|48,50
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|18,00
|22,50
|Fındık (kabuklu)
|Kg
|10,50
|14,35
|Buğday
|Kg
|0,94
|1,19
|Arpa
|Kg
|0,90
|0,90
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|3,46
|3,46
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,15
|4,15