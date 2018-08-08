Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 115 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg 35,0939,60
Antep fıstığı (yaş-su altı)Kg12,0012,00
Antep fıstığı (kavrulmuş iç)Kg115,00115,00
Ay çekirdeği (iç)Kg4,004,00
Nişasta (buğday)Kg4,004,80
ArpaKg0,920,92
Buğday (sert)Kg 1,101,21
Mısır Kg 0,960,96

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