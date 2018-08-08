Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 115 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,09
|39,60
|Antep fıstığı (yaş-su altı)
|Kg
|12,00
|12,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş iç)
|Kg
|115,00
|115,00
|Ay çekirdeği (iç)
|Kg
|4,00
|4,00
|Nişasta (buğday)
|Kg
|4,00
|4,80
|Arpa
|Kg
|0,92
|0,92
|Buğday (sert)
|Kg
|1,10
|1,21
|Mısır
|Kg
|0,96
|0,96