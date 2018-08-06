Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-144 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-144 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)Kg 35,0040,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg40,0046,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg50,5056,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg100,00144,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg85,00103,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 83,0098,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg70,0073,00
Zeytinyağı (ham)Kg15,1515,15
MenengiçKg18,0018,00
Kırmızı biber (pul)Kg12,5015,00
Sumak (toz)Kg6,509,50
BuğdayKg 0,951,22
Mısır Kg 0,930,93

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