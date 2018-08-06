Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-144 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 100-144 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,00
|40,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|40,00
|46,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|50,50
|56,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|100,00
|144,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|85,00
|103,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|83,00
|98,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|70,00
|73,00
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|15,15
|15,15
|Menengiç
|Kg
|18,00
|18,00
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|12,50
|15,00
|Sumak (toz)
|Kg
|6,50
|9,50
|Buğday
|Kg
|0,95
|1,22
|Mısır
|Kg
|0,93
|0,93