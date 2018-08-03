Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 98 ile 118 lira arasında satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 98 ile 118 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|98,00
|118,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|52,50
|62,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|60,00
|70,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuk)
|Kg
|34,00
|39,70
|Buğday
|Kg
|0,93
|1,14
|Bağırsak (koyun)
|Adet
|17,50
|20,00