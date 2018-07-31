Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 148-190 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 148-190 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 89,00115,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg148,00190,00
Antep fıstığı (yaş boz sualtı)Kg12,5012,50
Zeytinyağı (ham)Kg10,0010,00
Dana eti (karkas)Kg26,9526,95
ArpaKg 0,920,92
Mısır Kg0,940,96
BuğdayKg0,981,20
Nohut (naturel)Kg2,502,68

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