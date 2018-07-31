Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 148-190 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 148-190 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|89,00
|115,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|148,00
|190,00
|Antep fıstığı (yaş boz sualtı)
|Kg
|12,50
|12,50
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|10,00
|10,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,95
|26,95
|Arpa
|Kg
|0,92
|0,92
|Mısır
|Kg
|0,94
|0,96
|Buğday
|Kg
|0,98
|1,20
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,50
|2,68