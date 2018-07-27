Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 36,40 ile 36,47 lira arasından satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 36,40 ile 36,47 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 36,4036,47
Nohut (naturel)Kg2,843,00
Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,172,17
BuğdayKg0,981,16
Kepek (buğday)Kg0,880,96

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et