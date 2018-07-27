Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 36,40 ile 36,47 lira arasından satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 36,40 ile 36,47 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,40
|36,47
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,84
|3,00
|Mercimek (kırmızı kabuklu)
|Kg
|2,17
|2,17
|Buğday
|Kg
|0,98
|1,16
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,88
|0,96