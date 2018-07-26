Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 111 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 111 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg 98,0098,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg111,00111,00
Dana eti (karkas)Kg28,0028,25
Dana eti (kemiksiz)Kg35,1036,25
Kuzu eti (gövde) Kg33,0034,00
BuğdayKg 0,971,12
Pirinç (baldo) Kg4,754,75
Mercimek (iç)Kg2,422,86
Bulgur unu Kg0,870,87
Ay çekirdek (iç)Kg5,455,45

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