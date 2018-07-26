Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 111 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında meverdi Antep fıstığının kilogramı 111 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|98,00
|98,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|111,00
|111,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,25
|Dana eti (kemiksiz)
|Kg
|35,10
|36,25
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|33,00
|34,00
|Buğday
|Kg
|0,97
|1,12
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,75
|4,75
|Mercimek (iç)
|Kg
|2,42
|2,86
|Bulgur unu
|Kg
|0,87
|0,87
|Ay çekirdek (iç)
|Kg
|5,45
|5,45