Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,0037,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg158,00158,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg62,0062,00
Siirt fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg35,5035,50
Dana eti (karkas)Kg 27,2527,25
Kuzu eti (gövde)Kg33,2536,00
Kuru üzüm (siyah)Kg10,0010,00
Kuzu eti (gövde)Kg35,0035,00
BuğdayKg1,061,12
Kırmızı kabuklu mercimekKg 3,013,01
Nohut (naturel)Kg2,663,01

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