Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,00
|37,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|158,00
|158,00
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|62,00
|62,00
|Siirt fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|35,50
|35,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,25
|27,25
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|33,25
|36,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,00
|10,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|35,00
|35,00
|Buğday
|Kg
|1,06
|1,12
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,01
|3,01
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,66
|3,01