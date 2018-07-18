Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 99 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 99 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg99,0099,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,5059,00
Buğday (sert)Kg1,141,17
Buğday (organik)Kg1,601,65
Buğday Kg0,971,15
Mısır (organik)Kg1,251,35
Pirinç (ithal)Kg2,522,57
Pirinç (baldo)Kg4,205,95
Bulgur (pilavlık)Kg1,821,87
Bulgur (köftelik)Kg1,821,87
Kırmızı mercimek (iç)Kg3,003,28
Kırmızı mercimek iç (organik)Kg4,814,81
Yeşil mercimek Kg4,354,35
Mercimek samanı Kg0,900,90
Nohut (9 mm)Kg5,206,95
Nohut (8 mm-organik)Kg6,036,03
Fasulye (dermason)Kg4,454,45
Barbunya Kg7,678,10

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et