Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 99 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 99 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|99,00
|99,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|56,50
|59,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,14
|1,17
|Buğday (organik)
|Kg
|1,60
|1,65
|Buğday
|Kg
|0,97
|1,15
|Mısır (organik)
|Kg
|1,25
|1,35
|Pirinç (ithal)
|Kg
|2,52
|2,57
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,20
|5,95
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|1,82
|1,87
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,82
|1,87
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,00
|3,28
|Kırmızı mercimek iç (organik)
|Kg
|4,81
|4,81
|Yeşil mercimek
|Kg
|4,35
|4,35
|Mercimek samanı
|Kg
|0,90
|0,90
|Nohut (9 mm)
|Kg
|5,20
|6,95
|Nohut (8 mm-organik)
|Kg
|6,03
|6,03
|Fasulye (dermason)
|Kg
|4,45
|4,45
|Barbunya
|Kg
|7,67
|8,10