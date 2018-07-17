Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 108,10 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 108,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg108,10 108,10
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg116,00 116,00
Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı)Kg44,5044,50
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg54,0054,00
Buğday (sert)Kg1,001,05
Buğday (yumuşak)Kg0,950,95
Buğday Kg1,001,10
Pirinç (ithal)Kg2,272,50
Pirinç (baldo)Kg4,754,90
Pirinç (dökme)Kg2,453,90
Bulgur (pilavlık)Kg1,601,60
Bulgur (çekilmiş)Kg1,271,56
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,494,21
Kırmızı mercimek (organik)Kg4,255,30
Kırmızı mercimek (iç)Kg2,903,02
Mercimek (sarı iç)Kg12,6014,15
Yeşil mercimek Kg8,678,67
Nohut (7 mm)Kg4,564,56
Nohut (8 mm)Kg3,893,89

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et