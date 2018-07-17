Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 108,10 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 108,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|108,10
|108,10
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|116,00
|116,00
|Antep fıstığı kavrulmuş (elekaltı)
|Kg
|44,50
|44,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|54,00
|54,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,00
|1,05
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|0,95
|0,95
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,10
|Pirinç (ithal)
|Kg
|2,27
|2,50
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,75
|4,90
|Pirinç (dökme)
|Kg
|2,45
|3,90
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|1,60
|1,60
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|1,27
|1,56
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,49
|4,21
|Kırmızı mercimek (organik)
|Kg
|4,25
|5,30
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|2,90
|3,02
|Mercimek (sarı iç)
|Kg
|12,60
|14,15
|Yeşil mercimek
|Kg
|8,67
|8,67
|Nohut (7 mm)
|Kg
|4,56
|4,56
|Nohut (8 mm)
|Kg
|3,89
|3,89