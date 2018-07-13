Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 185 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 185 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg185,00185,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg58,0058,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg109,00109,00
Buğday (yumuşak)Kg0,970,97
Buğday Kg1,011,20
ArpaKg0,950,95
Nohut (naturel)Kg2,863,12

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