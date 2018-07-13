Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 185 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 185 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|185,00
|185,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)
|Kg
|58,00
|58,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|109,00
|109,00
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|0,97
|0,97
|Buğday
|Kg
|1,01
|1,20
|Arpa
|Kg
|0,95
|0,95
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,86
|3,12