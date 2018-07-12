Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 95-96 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 95-96 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg95,0096,00
Antep fıstığı (meverdi iç)Kg100,00121,00
Zeytinyağı (naturel)Kg10,0012,40
Nohut (naturel)Kg2,672,67
Buğday (sert)Kg1,101,16
Buğday Kg0,991,16
ArpaKg0,950,95

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