Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 95-96 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 95-96 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|95,00
|96,00
|Antep fıstığı (meverdi iç)
|Kg
|100,00
|121,00
|Zeytinyağı (naturel)
|Kg
|10,00
|12,40
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,67
|2,67
|Buğday (sert)
|Kg
|1,10
|1,16
|Buğday
|Kg
|0,99
|1,16
|Arpa
|Kg
|0,95
|0,95