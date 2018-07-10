Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 119 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|41,68
|41,68
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|119,00
|119,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|55,00
|65,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|45,00
|45,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|106,00
|106,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|14,00
|14,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|80,00
|100,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|40,00
|50,00
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|12,40
|12,40
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,25
|10,50
|Sumak (tane)
|Kg
|9,00
|9,40
|Sumak (toz)
|Kg
|10,00
|10,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,10
|1,17
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,84
|0,86
|Buğday
|Kg
|0,99
|1,15
|Arpa
|Kg
|0,94
|0,94