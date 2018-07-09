Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 122-167 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 122-167 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,60
|43,24
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|122,00
|167,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|65,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|45,00
|45,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|123,00
|123,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|25,00
|31,50
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,00
|10,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|35,00
|35,00
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,10
|Arpa
|Kg
|0,92
|0,93
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,00