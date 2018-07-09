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Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 122-167 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 122-167 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,6043,24
Antep fıstığı (boz iç)Kg122,00167,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0065,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg45,0045,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg 123,00123,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg25,0031,50
Kuru üzüm (siyah)Kg10,0010,00
Kuzu eti (gövde)Kg35,0035,00
BuğdayKg1,001,10
ArpaKg 0,920,93
MısırKg0,901,00

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