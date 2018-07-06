Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|44,42
|44,42
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|165,00
|165,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|65,65
|65,65
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|110,00
|116,00
|Ceviz içi
|Kg
|42,01
|48,48
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|21,11
|21,72
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,50
|32,00
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|32,00
|38,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|35,00
|37,50
|Kuyruk yağı
|Kg
|27,50
|30,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,13
|1,14