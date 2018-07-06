Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg44,4244,42
Antep fıstığı (boz iç)Kg165,00165,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg65,6565,65
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg110,00116,00
Ceviz içi Kg 42,0148,48
Ceviz (kabuklu)Kg21,1121,72
Dana eti (karkas)Kg26,5032,00
Koyun eti (gövde)Kg32,0038,00
Kuzu eti (gövde)Kg35,0037,50
Kuyruk yağı Kg 27,5030,00
Buğday (sert)Kg1,131,14

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