Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 138-180 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 138-180 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg38,0043,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg138,00180,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg60,0060,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,0062,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg95,00120,05
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg118,00 120,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg98,00123,00
Ceviz içi Kg 39,85 42,00
Ceviz (kabuklu)Kg17,50 21,50
Badem içi (tatlı)Kg40,08 43,10
Kuru üzüm (siyah)Kg11,0011,00
Buğday (sert)Kg1,111,20
Buğday (organik)Kg 1,611,61
Buğday Kg1,001,16
ArpaKg0,920,92
Pirinç (baldo)Kg4,204,20
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,41 2,41

Kırmızı mercimek (iç)Kg3,053,05
Nohut (naturel)Kg5,305,30

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