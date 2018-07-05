Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 138-180 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 138-180 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|38,00
|43,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|138,00
|180,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|60,00
|60,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|57,00
|62,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|95,00
|120,05
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|118,00
|120,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|98,00
|123,00
|Ceviz içi
|Kg
|39,85
|42,00
|Ceviz (kabuklu)
|Kg
|17,50
|21,50
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|40,08
|43,10
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|11,00
|11,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,11
|1,20
|Buğday (organik)
|Kg
|1,61
|1,61
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,16
|Arpa
|Kg
|0,92
|0,92
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,20
|4,20
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,41
|2,41
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|3,05
|3,05
|Nohut (naturel)
|Kg
|5,30
|5,30