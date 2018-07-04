Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158,40 - 167 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158,40 - 167 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|108,50
|111,62
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|158,40
|167,00
|Antep fıstığı (kavlak-elek altı)
|Kg
|42,00
|42,50
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|54,00
|54,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|107,22
|108,29
|Kabak çekirdeği
|Kg
|4,00
|4,00
|Mercimek (kırmızı kabuklu)
|Kg
|2,44
|2,44
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,04
|3,12
|Buğday
|Kg
|1,01
|1,10
|Pirinç (dökme)
|Kg
|2,26
|2,47