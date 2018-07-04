Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158,40 - 167 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 158,40 - 167 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg108,50111,62
Antep fıstığı (boz iç)Kg158,40167,00
Antep fıstığı (kavlak-elek altı)Kg42,0042,50
Antep fıstığı (sıra iç) Kg54,0054,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg107,22108,29
Kabak çekirdeğiKg4,004,00
Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg2,442,44
Nohut (naturel)Kg 3,043,12
Buğday Kg1,011,10
Pirinç (dökme)Kg2,262,47

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