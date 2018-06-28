Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 39 - 39,80 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 39 - 39,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,0039,80
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg120,00185,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg90,0090,00
Buğday (sert)Kg1,001,14
BuğdayKg0,941,14
Dana eti (karkas)Kg28,0028,75
Sığır eti Kg 25,8025,80

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