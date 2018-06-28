Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 39 - 39,80 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu Antep fıstığının kilogramı 39 - 39,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|39,00
|39,80
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|120,00
|185,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|90,00
|90,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,00
|1,14
|Buğday
|Kg
|0,94
|1,14
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,75
|Sığır eti
|Kg
|25,80
|25,80