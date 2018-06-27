Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 106-112 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 106-112 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|106,00
|112,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|59,50
|60,00
|Nohut (kırık)
|Kg
|2,32
|2,32
|Mercimek (kırmızı kabuklu)
|Kg
|1,79
|2,50
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|2,30
|2,30
|Bulgur (çekilmiş)
|Kg
|1,76
|1,76
|Pirinç (baldo)
|Kg
|5,64
|5,74
|Nohut (9 mm)
|Kg
|6,00
|6,00
|Fasulye (dermason)
|Kg
|4,10
|4,10