Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 106-112 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı Antep fıstığı içinin kilogramı 106-112 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg106,00112,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg59,5060,00
Nohut (kırık)Kg2,322,32
Mercimek (kırmızı kabuklu)Kg1,792,50
Mercimek (yeşil)Kg2,302,30
Bulgur (çekilmiş)Kg1,761,76
Pirinç (baldo)Kg 5,645,74
Nohut (9 mm) Kg6,006,00
Fasulye (dermason) Kg4,104,10

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