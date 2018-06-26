Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 150,00-160,18 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 150,00-160,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|150,00
|160,18
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|39,90
|40,29
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|46,25
|46,66
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|110,00
|110,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,11
|1,11
|Buğday (organik)
|Kg
|1,60
|1,63
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,14
|Ceviz içi (ekstra)
|Kg
|51,00
|51,00
|Nohut (9 mm)
|Kg
|6,00
|6,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|2,40
|2,40
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|28,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|34,00
|40,20
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,25
|27,97
|Kuyruk yağı
|Kg
|24,00
|25,50