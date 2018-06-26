Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 150,00-160,18 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 150,00-160,18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg150,00160,18
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,9040,29
Antep fıstığı (kavlak)Kg46,25 46,66
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg110,00110,00
Buğday (sert)Kg1,111,11
Buğday (organik)Kg1,601,63
BuğdayKg1,001,14
Ceviz içi (ekstra)Kg51,0051,00
Nohut (9 mm) Kg6,006,00
Kırmızı mercimek (iç)Kg2,402,40
Dana eti (karkas)Kg27,0028,00
Kuzu eti (gövde)Kg 34,0040,20
Dana eti (karkas)Kg26,25

27,97

Kuyruk yağı Kg24,0025,50

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