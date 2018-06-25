Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında ceviz içinin kilogramı 38 - 54,60 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında ceviz içinin kilogramı 38 - 54,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Ceviz içi Kg38,0054,60
Buğday (sert)Kg1,121,18
Buğday (kırık)Kg0,750,83
Buğday Kg0,971,16
Arpa Kg0,890,89
Pirinç (baldo)Kg4,184,20
Kırmızı mercimek (iç)Kg 2,832,85
Mercimek (yeşil)Kg4,354,35
Nohut (9 mm)Kg5,30 6,85
Fasulye (dermason)Kg4,506,00
Barbunya Kg7,308,10
Badem içi (tatlı)Kg38,01

42,73

MenengiçKg18,0018,00
Koyun eti (gövde)Kg37,00 37,80
Dana eti (karkas)Kg26,25

27,97

Kuyruk yağıKg25,5025,50

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