Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında ceviz içinin kilogramı 38 - 54,60 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında ceviz içinin kilogramı 38 - 54,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ceviz içi
|Kg
|38,00
|54,60
|Buğday (sert)
|Kg
|1,12
|1,18
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,75
|0,83
|Buğday
|Kg
|0,97
|1,16
|Arpa
|Kg
|0,89
|0,89
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,18
|4,20
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|2,83
|2,85
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|4,35
|4,35
|Nohut (9 mm)
|Kg
|5,30
|6,85
|Fasulye (dermason)
|Kg
|4,50
|6,00
|Barbunya
|Kg
|7,30
|8,10
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|38,01
|42,73
|Menengiç
|Kg
|18,00
|18,00
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|37,00
|37,80
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,25
|27,97
|Kuyruk yağı
|Kg
|25,50
|25,50