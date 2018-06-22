Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 85-175 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogramı 85-175 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|85,00
|175,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
|85,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|96,00
|96,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,24
|28,24
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|37,00
|38,00
|Buğday
|Kg
|1,02
|1,20
|Mısır
|Kg
|1,11
|1,11
|Kuzu (canlı)
|Kg
|17,00
|17,50