Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 45-46 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 45-46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg45,0046,00
Ceviz içi Kg55,1555,15
Ceviz (kabuklu-kuru)Kg20,5122,00
badem içi (tatlı)Kg37,21 49,92

Nohut (naturel)Kg3,193,19
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg2,022,10
İrmik (paketli)Kg 1,621,62
Buğday Kg0,951,07
Buğday (sert)Kg1,071,21
ArpaKg 0,900,91

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