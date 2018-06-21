Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 45-46 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavlak Antep fıstığının kilogramı 45-46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|45,00
|46,00
|Ceviz içi
|Kg
|55,15
|55,15
|Ceviz (kabuklu-kuru)
|Kg
|20,51
|22,00
|badem içi (tatlı)
|Kg
|37,21
|49,92
|Nohut (naturel)
|Kg
|3,19
|3,19
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|2,02
|2,10
|İrmik (paketli)
|Kg
|1,62
|1,62
|Buğday
|Kg
|0,95
|1,07
|Buğday (sert)
|Kg
|1,07
|1,21
|Arpa
|Kg
|0,90
|0,91