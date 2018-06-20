Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 - 171,54 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 - 171,54 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,0340,03
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg100,00100,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg52,0052,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg165,00171,54
Antep fıstığı (sıra iç)Kg55,0060,00
Kuru üzüm (Besni)Kg11,75 15,00
Kuru üzüm (siyah)Kg11,0014,50
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Koyun eti (gövde)Kg38,0038,00
Dana (canlı)Kg 16,5016,50
Buğday (sert)Kg1,081,08
Buğday Kg1,001,00

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