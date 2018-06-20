Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 - 171,54 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 165 - 171,54 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,03
|40,03
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|100,00
|100,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|52,00
|52,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|165,00
|171,54
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|55,00
|60,00
|Kuru üzüm (Besni)
|Kg
|11,75
|15,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|11,00
|14,50
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Koyun eti (gövde)
|Kg
|38,00
|38,00
|Dana (canlı)
|Kg
|16,50
|16,50
|Buğday (sert)
|Kg
|1,08
|1,08
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,00