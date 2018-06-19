Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 123 - 160 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 123 - 160 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)
|Kg
|30,00
|30,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|56,50
|56,50
|Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)
|Kg
|40,00
|40,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|123,00
|160,00
|Ceviz içi
|Kg
|37,00
|37,00
|Badem (kavrulmuş-kabuklu)
|Kg
|34,21
|34,21
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|41,52
|44,62
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|32,67
|32,67
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|11,50
|20,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,50
|27,97
|Sığır eti
|Kg
|25,10
|25,50
|Dana (canlı)
|Kg
|16,50
|16,50
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,88
|0,88
|Buğday
|Kg
|1,01
|1,16