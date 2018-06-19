Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 123 - 160 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 123 - 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak-elekaltı)Kg30,0030,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,5056,50
Antep fıstığı (kavrulmuş-elekaltı)Kg40,0040,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg123,00160,00
Ceviz içi Kg37,0037,00
Badem (kavrulmuş-kabuklu)Kg34,21 34,21
Badem içi (tatlı)Kg41,52 44,62
Fındık içi (kavrulmuş)Kg 32,6732,67
Kırmızı biber (pul)Kg11,5020,00
Dana eti (karkas)Kg27,5027,97
Sığır eti Kg25,1025,50
Dana (canlı)Kg 16,5016,50
Buğday (kırık)Kg0,880,88
Buğday Kg1,011,16

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