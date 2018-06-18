Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 57-59,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 57-59,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|57,00
|59,50
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|39,40
|39,40
|Antep fıstığı (boz-fıslı)
|Kg
|20,00
|20,00
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|43,52
|43,52
|Antep fıstığı (gül iç)
|Kg
|111,50
|111,50
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|46,00
|46,00
|Ay çekirdeği içi
|Kg
|4,18
|4,18
|Ayçiçek yağı (ham)
|Kg
|4,20
|4,20
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|10,44
|10,44
|Nane (kuru)
|Kg
|13,88
|13,88
|Sumak (toz)
|Kg
|10,89
|10,89
|Buğday (sert)
|Kg
|1,09
|1,17
|Buğday
|Kg
|1,09
|1,13
|Arpa
|Kg
|0,90
|0,90