Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 57-59,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 57-59,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg57,0059,50
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,40 39,40
Antep fıstığı (boz-fıslı)Kg20,0020,00
Antep fıstığı (kavlak)Kg43,52 43,52
Antep fıstığı (gül iç)Kg111,50 111,50
Badem içi (tatlı) Kg46,0046,00
Ay çekirdeği içi Kg4,184,18
Ayçiçek yağı (ham)Kg 4,204,20
Kırmızı biber (pul)Kg10,4410,44
Nane (kuru)Kg13,8813,88
Sumak (toz)Kg10,8910,89
Buğday (sert)Kg1,091,17
Buğday Kg1,091,13
Arpa Kg0,900,90

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