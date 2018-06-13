Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 150-170 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 150-170 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,0039,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg150,00170,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg93,00100,00
Antep fıstığı (meverdi iç)Kg120,00130,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg58,00 64,00
Buğday (sert)Kg1,071,09
Buğday (ekmeklik)Kg1,021,05
Arpa (çakır)Kg 0,860,89

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