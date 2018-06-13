Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 150-170 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 150-170 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,00
|39,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|150,00
|170,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|93,00
|100,00
|Antep fıstığı (meverdi iç)
|Kg
|120,00
|130,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|58,00
|64,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,07
|1,09
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,02
|1,05
|Arpa (çakır)
|Kg
|0,86
|0,89