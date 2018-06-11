Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 109 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 109 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş iç)Kg109,00109,00
Antep fıstığı (sıra iç)Kg64,6464,64
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg40,00 43,80
Mercimek içKg2,242,24
Buğday Kg0,901,25
Buğday (kırık)Kg0,810,81
Pirinç (baldo)Kg4,055,80
Pirinç (dökme)Kg3,363,36
Nişasta (buğday)Kg2,204,20

Kırmızı mercimek (iç)Kg2,502,61
Mercimek (yeşil)Kg3,663,66
Nohut 9 mmKg6,006,78
Fasulye (dermason)Kg4,105,35

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