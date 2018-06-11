Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 109 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 109 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş iç)
|Kg
|109,00
|109,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|64,64
|64,64
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|40,00
|43,80
|Mercimek iç
|Kg
|2,24
|2,24
|Buğday
|Kg
|0,90
|1,25
|Buğday (kırık)
|Kg
|0,81
|0,81
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,05
|5,80
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,36
|3,36
|Nişasta (buğday)
|Kg
|2,20
|4,20
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|2,50
|2,61
|Mercimek (yeşil)
|Kg
|3,66
|3,66
|Nohut 9 mm
|Kg
|6,00
|6,78
|Fasulye (dermason)
|Kg
|4,10
|5,35