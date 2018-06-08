Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 180-182 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 180-182 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|134,50
|170,00
|Antep fıstığı (yeşil iç)
|Kg
|180,00
|182,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|84,00
|115,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|135,00
|135,00
|Ceviz içi
|Kg
|42,00
|42,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|37,50
|38,50
|Sumak (toz)
|Kg
|7,50
|7,50
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,73
|1,98
|Arpa
|Kg
|0,89
|0,91