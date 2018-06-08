Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 180-182 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında yeşil iç Antep fıstığının kilogramı 180-182 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg134,50170,00
Antep fıstığı (yeşil iç)Kg180,00182,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg84,00115,00
Antep fıstığı (meverdi)Kg135,00135,00
Ceviz içiKg42,0042,00
Kuzu eti (gövde)Kg37,5038,50
Sumak (toz)Kg7,507,50
Bulgur (köftelik)Kg1,731,98
ArpaKg0,890,91

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