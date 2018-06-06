Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131-153 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131-153 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg131,00153,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg37,0042,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg38,00115,00
Antep fıstığı (boz kavlak)Kg48,0050,00
Antep fıstığı (sıra içi)Kg80,0080,00
Antep fıstığı içi (meverdi) Kg98,00143,00
Antep fıstığı (kırmızı iç) Kg83,00 114,00
Ceviz iciKg36,6553,27
Kuru üzüm (siyah)Kg10,0010,00
Dana eti (karkas)Kg27,0032,00
Badem içi (tatlı) Kg 42,0048,00
Kırmızı mercimek (iç)

Kg2,702,75
Bulgur (köftelik)Kg1,651,70
BuğdayKg1,021,03
Kepek (buğday) Kg0,830,93

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et