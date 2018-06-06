Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131-153 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 131-153 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|131,00
|153,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|37,00
|42,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|38,00
|115,00
|Antep fıstığı (boz kavlak)
|Kg
|48,00
|50,00
|Antep fıstığı (sıra içi)
|Kg
|80,00
|80,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|98,00
|143,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|83,00
|114,00
|Ceviz ici
|Kg
|36,65
|53,27
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|10,00
|10,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|27,00
|32,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|42,00
|48,00
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|2,70
|2,75
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,65
|1,70
|Buğday
|Kg
|1,02
|1,03
|Kepek (buğday)
|Kg
|0,83
|0,93