Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-145 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-145 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|120,00
|145,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|36,75
|42,91
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|42,00
|46,50
|Antep fıstığı (kavlak elek altı)
|Kg
|32,00
|32,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|56,00
|68,50
|Antep fıstığı (yeşil iç extra)
|Kg
|152,00
|188,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|93,00
|130,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|95,00
|118,00
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|65,00
|70,00
|Ceviz içi
|Kg
|35,00
|44,00
|Ceviz kabuklu (kuru)
|Kg
|16,00
|22,50
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|39,00
|47,00
|Fındık içi
|Kg
|32,00
|32,00
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|29,00
|31,00
|Buğday (sert)
|Kg
|1,25
|1,29
|Buğday
|Kg
|0,98
|1,22
|Arpa
|Kg
|0,90
|0,90