Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-145 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda boz iç Antep fıstığının kilogramı 120-145 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg120,00145,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg36,75 42,91
Antep fıstığı (kavlak)Kg42,0046,50
Antep fıstığı (kavlak elek altı)Kg32,0032,00
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg56,0068,50
Antep fıstığı (yeşil iç extra) Kg152,00188,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg93,00130,00
Antep fıstığı içi (meverdi) Kg95,00118,00
Antep fıstığı (sıra iç) Kg65,0070,00
Ceviz içi Kg35,0044,00
Ceviz kabuklu (kuru) Kg16,0022,50
Badem içi (tatlı)Kg39,0047,00
Fındık içi Kg 32,0032,00
Fındık içi (kavrulmuş)Kg29,0031,00
Buğday (sert)Kg1,251,29
BuğdayKg0,981,22
ArpaKg0,900,90

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