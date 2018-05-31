Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığı içinin kilogramı 99-102,50 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığı içinin kilogramı 99-102,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|99,00
|102,50
|Ceviz içi
|Kg
|36,00
|54,55
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|41,36
|48,26
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|1,10
|1,25
|Buğday
|Kg
|1,02
|1,23
|Arpa
|Kg
|0,87
|0,87