Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığı içinin kilogramı 99-102,50 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı iç Antep fıstığı içinin kilogramı 99-102,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg99,00102,50
Ceviz içi Kg36,0054,55
Badem içi (tatlı)Kg41,36 48,26
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Buğday (yumuşak)Kg1,101,25
BuğdayKg1,021,23
Arpa Kg0,870,87

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