Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 103 - 125 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 103 - 125 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|60,00
|64,00
|Antep fıstığı içi (kavrulmuş)
|Kg
|103,00
|125,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|94,30
|94,30
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|83,00
|83,00
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|0,99
|1,18
|Buğday
|Kg
|0,98
|0,98
|Arpa
|Kg
|0,93
|0,93
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,50
|4,70
|Pirinç (ithal)
|Kg
|2,26
|2,47
|Bulgur (pilavlık)
|Kg
|1,46
|1,60
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,46
|1,60
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
|2,80
|2,80
|Nohut (naturel)
|Kg
|6,00
|6,00
|Nohut (9 mm)
|Kg
|5,90
|7,00
|Fasulye (dermason)
|Kg
|3,90
|5,30