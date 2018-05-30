Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 103 - 125 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kavrulmuş Antep fıstığı içinin kilogramı 103 - 125 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg60,0064,00
Antep fıstığı içi (kavrulmuş)Kg103,00125,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg94,3094,30
Antep fıstığı (sıra iç)Kg83,0083,00
Buğday (yumuşak)Kg0,991,18
BuğdayKg0,980,98
Arpa Kg0,930,93
Pirinç (baldo)Kg4,504,70
Pirinç (ithal)Kg2,262,47
Bulgur (pilavlık)Kg1,461,60
Bulgur (köftelik)Kg1,461,60
Kırmızı mercimek (iç)Kg2,802,80
Nohut (naturel)Kg 6,006,00
Nohut (9 mm)Kg5,907,00
Fasulye (dermason)Kg3,905,30

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