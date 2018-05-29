Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110 - 112 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110 - 112 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|61,00
|61,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|110,00
|112,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|84,00
|84,00
|Anteığı fıstığı (sıra iç)
|Kg
|83,00
|83,00
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,19
|Arpa
|Kg
|0,91
|0,91