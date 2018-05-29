Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110 - 112 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 110 - 112 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg61,0061,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg110,00112,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg84,0084,00
Anteığı fıstığı (sıra iç)Kg83,0083,00
Buğday Kg1,001,19
Arpa Kg0,910,91

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