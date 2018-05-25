Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 97 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 97 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|97,00
|97,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|39,60
|41,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|99,00
|127,00
|Ceviz içi (ektra)
|Kg
|54,00
|54,00
|Ceviz içi
|Kg
|37,50
|37,50
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|38,91
|38,91
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Dana eti (kemiksiz)
|Kg
|33,40
|33,75
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|38,00
|38,00
|Kuzu eti (pirzola)
|Kg
|57,50
|62,42
|Buğday
|Kg
|1,02
|1,16
Antep fıstığıB