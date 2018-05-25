Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 97 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 97 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg97,0097,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg39,6041,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg99,00127,00
Ceviz içi (ektra)Kg54,0054,00
Ceviz içi Kg37,5037,50
Badem içi (tatlı)Kg38,9138,91
Dana eti (karkas)Kg28,0028,00
Dana eti (kemiksiz)Kg33,40 33,75
Kuzu eti (gövde)Kg38,00 38,00
Kuzu eti (pirzola)Kg57,50 62,42
Buğday Kg1,02 1,16

Antep fıstığıB

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