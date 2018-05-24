Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 114-115 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 114-115 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|114,00
|115,00
|Ceviz içi (kırık)
|Kg
|21,00
|21,00
|Badem (kabuklu)
|Kg
|9,00
|9,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|30,00
|32,00
|Fındık içi
|Kg
|25,50
|26,50
|Fındık içi (kavrulmuş)
|Kg
|30,50
|32,50
|Menengiç
|Kg
|15,00
|15,00
|Buğday
|Kg
|1,01
|1,20
|Sarımsak (kuru)
|Kg
|8,00
|8,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|38,40
|41,59
|Kuyruk yağı
|Kg
|25,30
|25,70
|Ciğer
|Kg
|47,52
|54,60