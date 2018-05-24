Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 114-115 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı iç Antep fıstığının kilogramı 114-115 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg114,00115,00
Ceviz içi (kırık)Kg21,0021,00
Badem (kabuklu)Kg9,009,00
Badem içi (tatlı)Kg30,0032,00
Fındık içi Kg25,5026,50
Fındık içi (kavrulmuş)Kg30,5032,50
MenengiçKg15,0015,00
BuğdayKg1,011,20
Sarımsak (kuru)Kg8,008,00
Kuzu eti (gövde)Kg38,4041,59
Kuyruk yağıKg25,3025,70
Ciğer Kg47,5254,60

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