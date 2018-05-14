Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 91-124 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 91-124 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kavlak)Kg44,0044,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg34,6037,25
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg53,0059,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg91,00124,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg85,0090,00
Dana eti (karkas)Kg26,0033,67
Zeytinyağı (ham)Kg10,0014,00
Nane (kuru)Kg10,0012,00
Buğday Kg1,001,26

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