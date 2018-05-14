Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 91-124 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meverdi Antep fıstığı içinin kilogramı 91-124 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|44,00
|44,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|34,60
|37,25
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|53,00
|59,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
|91,00
|124,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
|85,00
|90,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|26,00
|33,67
|Zeytinyağı (ham)
|Kg
|10,00
|14,00
|Nane (kuru)
|Kg
|10,00
|12,00
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,26