Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 132,50 - 142,00 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 132,50 - 142,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|132,50
|142,00
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
|32,34
|39,07
|Antep fıstığı (boz-kavlak)
|Kg
|45,00
|46,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)
|Kg
|45,75
|49,58
|Antep fıstığı (sıra iç)
|Kg
|69,00
|69,00
|Buğday (yumuşak)
|Kg
|1,01
|1,02
|Buğday
|Kg
|1,13
|1,16