Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 132,50 - 142,00 liradan satıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında boz iç Antep fıstığının kilogramı 132,50 - 142,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (boz iç)Kg132,50142,00
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg32,34 39,07
Antep fıstığı (boz-kavlak)Kg45,00 46,00
Antep fıstığı (çıtlak-kavlak)Kg45,75 49,58
Antep fıstığı (sıra iç)Kg69,0069,00
Buğday (yumuşak)Kg1,01 1,02
BuğdayKg1,13 1,16

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